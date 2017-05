Uber pagou a menos para motoristas de NY por mais de dois anos

O Uber disse nesta terça-feira que pagou a menos para seus motoristas em Nova York nos últimos dois anos e meio, um erro que pode custar à companhia de transporte urbano dezenas de milhões de dólares.

O Uber cobra comissão dos motoristas após deduzir impostos e algumas tarifas.

Mas em vez disso a empresa cobrou percentagem maior de comissão dos motoristas de Nova York ao não descontar impostos e outras taxas, publicou o Wall Street Journal.

O Uber normalmente cobra uma comissão de 25 por cento dos motoristas nos EUA após um acordo nacional acertado em novembro de 2014, segundo o jornal.

A companhia poderá ter de pagar aos motoristas pelo menos 45 milhões de dólares, equivalente a uma média de 900 dólares por motorista do serviço, disse o jornal.

“Estamos comprometidos em pagar a cada motorista cada centavo que devemos, mais juros, o mais rápido possível”, disse Rachel Holt, gerente geral do Uber para EUA e Canadá.

O sindicato de motoristas independentes de Nova York, que representa 50 mil motoristas na cidade, pediu nesta terça-feira para que reguladores investiguem os pagamentos da empresa e os feitos por outros aplicativos de transporte.

A entidade também pediu investigação sobre o uso do Uber do recurso que define o valor das corridas antecipadamente para os usuários.

Os motoristas reclamam que o recurso reduz o valor das corridas e que o Uber fica com a diferença, afirma a entidade que foi criada no ano passado com ajuda do próprio Uber.