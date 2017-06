Uber lança serviço aquático para fuga de engarrafamentos no Cairo

Cairo – A possibilidade de cruzar o Cairo em 20 minutos, aproveitando a brisa do rio Nilo, em vez de sofrer com os intermináveis engarrafamentos sob temperaturas de 40 graus passou a ser oferecida pelo Uber por meio de um serviço de transporte por barcos.

O aplicativo incluiu a modalidade entre suas opções na capital do Egito, por enquanto em fase de testes, e agora os clientes podem selecionar o cais de partida e de chegada.

“Nosso objetivo é oferecer um meio de transporte rápido e acessível através da tecnologia Uber e na nossa luta contra os engarrafamentos”, disse à Agência Efe o diretor-geral do Uber no país africano, Abdellatif Waked.

O trânsito é, sem dúvida, um dos principais problemas da capital do país. As ruas são congestionadas a qualquer hora, e os milhões de habitantes enfrentam este contratempo diariamente, sem que as autoridades consigam pôr fim ao problema.

“O Uber se adapta às necessidades da cidade”, destacou Waked, ainda que o serviço Uberboat não se ajuste exatamente ao bolso da maioria dos moradores do Cairo.

No período de testes, a opção está custando em média 80 libras egípcias (R$ 14,50) independentemente do ponto de saída ou de chegada.

De acordo com o diretor, o objetivo é levar mais usuários a experimentar essa possibilidade durante a campanha de promoção, que começou em meados de maio e tem se estendido pelo mês sagrado do Ramadã, que neste ano atravessa junho.

Depois, a empresa vai decidir se estabelecerá ou não o Uberboat como mais uma opção fixa no aplicativo ou se vai oferecê-lo apenas em períodos determinados, como verão e datas comemorativas, em parceria com a Nile Taxi, empresa que já fornece este serviço o ano todo.

As lanchas usadas pelo Uber são o “táxi” do Nilo, que desde 2015 estão disponíveis para deslocamentos rápidos no rio, apesar de o preço ser mais alto, pois os usuários são em menor quantidade e o perfil é muito específico.

“São principalmente empresários, funcionários de banco e da Nile Towers”, edifício onde muitas empresas têm sede e que fica ao lado dos cais, no noroeste do Cairo, contou à Agência Efe Mahmoud, o piloto de uma das lanchas.

Segundo ele, os clientes preferem o Uber porque o preço é diferente do Nile Taxi. Atualmente, ele faz mais de dez viagens por dia com o Uberboat.

Apesar de o Uber ser 50% mais barato, ele continua sendo um “serviço de luxo” para a maior parte da população do Cairo, já que muitos não podem pagar tal valor e optam por usar os barcos públicos, que custam poucas libras egípcias o trecho. Estas embarcações, antigas e pouco eficientes, atravessam o Nilo entre os bairros mais populares, mas são lentas e não têm horários fixos. Como só zarpam quando enchem, não é o meio de transporte ideal para ir trabalhar.

Por enquanto, o Uberboat não concorre com os barcos ou ônibus que diariamente levam milhões de egípcios de um lado para o outro da capital, mas é uma possibilidade para os mais endinheirados e também abre a porta para um novo mercado.