Uber deve divulgar hoje resultados de investigação sobre assédio

São Francisco – A empresa de serviço de transporte urbano por aplicativo Uber Technologies informará a funcionários nesta terça-feira sobre mudanças que fará após investigação relacionada a alegações de assédio sexual feitas por uma ex-engenheira da companhia, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Um relatório mais amplo do ex-procurador-geral dos Estados Unidos Eric Holder sobre o assédio e a cultura corporativa do Uber será compartilhado com os trabalhadores na próxima semana – uma muito aguardada avaliação de uma empresa assolada por uma série de constrangimentos sobre o desempenho de seu presidente-executivo, seu ambiente de trabalho e seu tratamento a motoristas, todos fatores que prejudicaram a reputação do Uber.

Em fevereiro, Susan Fowler, uma ex-engenheira do Uber, publicou em um blog que os gerentes e funcionários de recursos humanos na empresa não puniram seu gerente depois de ela reportar avanços sexuais indesejados por parte dele, até mesmo ameaça de avaliação de desempenho fraca.

A firma de advocacia Perkins Coie investigou as afirmações de Fowler e fez recomendações, algumas ou todas as quais serão adotadas pela empresa, informou a fonte, sob condição de anonimato, ao mesmo tempo em que não deu mais detalhes.

Um advogado de Fowler não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um porta-voz da Uber observou que a empresa realiza uma reunião de equipe todas as terças-feiras e se recusou a dizer o que seria discutido nesta semana.

O Uber contratou Holder e Tammy Albarran, que são sócios do escritório de advocacia Covington & Burling, para realizar uma avaliação mais ampla do assédio sexual, bem como questões gerais sobre diversidade e inclusão.

O relatório do titular foi compartilhado com membros do conselho de administração do Uber, disse o porta-voz da empresa.