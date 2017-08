Uber aumenta tarifas em Hong Kong em até 80%

Hong Kong – A Uber Technologies disse que elevou suas tarifas mínimas de Hong Kong nesta segunda-feira em até 80 por centoapós uma revisão.

A companhia de tecnologia sediada em São Francisco, que recentemente suspendeu seus serviços pela segunda vez na cidade vizinha de Macau, disse à Reuters que o aumento de preços beneficiaria os motoristas, uma vez que eles ficam com a maior parte das tarifas.

A partir de segunda-feira, as tarifas mínimas para corridas com UberX e UberASSIST – voltada a idosos e portadores de necessidades especiais – subirão até 80 por cento, para 45 dólares de Hong Kong (equivalentes a 5,75 dólares). Uma corrida com a categoria UberBLACK, mais cara, começará a partir de 65 dólares de Hong Kong, em vez de 50.

As tarifas incluem uma tarifa adicional para reservas de 5 dólares de Hong Kong cobrada pela Uber em todas as corridas.

A empresa disse em um comunicado que os ajustes foram “baseados na avaliação do mercado de Hong Kong”.

As autoridades de Hong Kong reprimiram as operações do Uber muitas vezes. O caso mais recente aconteceu em maio, quando a polícia prendeu 21 motoristas por aluguel ilegal de veículos.