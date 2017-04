Twitter tem alta de 6% em base de usuários ativos mensais

O Twitter teve alta de 6 por cento nos usuários ativos mensais, superando as expectativas dos analistas, após vários trimestres de crescimento estagnado.

O serviço de microblogging disse que sua base de usuários ativos subiu para 328 milhões no primeiro trimestre, ante 319 milhões no quarto trimestre.

Analistas, em média, esperavam 321,3 milhões de usuários ativos mensais, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado FactSet StreetAccount.

A receita caiu 7,8 por cento, para 548,3 milhões de dólares, a primeira queda desde a oferta inicial de ações da companhia.

O prejuízo líquido caiu para 61,6 milhões de dólares, ou 0,09 dólar por ação, no primeiro trimestre, de 79,7 milhões, ou 0,12 dólar por papel, um ano antes.

Em termos ajustados, a companhia teve lucro de 0,11 dólar por ação no período, superando estimativas de analistas de ganho de 0,01 dólar.

A receita com publicidade do Twitter caiu 11 por cento, para 474 milhões de dólares no trimestre, mas ficou acima da expectativa de 442,7 milhões de analistas, segundo a FactSet StreetAccount.