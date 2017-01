Trump se reunirá nesta terça com diretores de GM, Ford e Fiat

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá nesta terça-feira com os principais diretores das fabricantes de automóveis General Motors (GM), Ford e Fiat Chrysler (FCA).

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, afirmou nesta segunda-feira que Trump terá um café da manhã de trabalho com representantes do setor automotivo, entre eles os responsáveis das Três Grandes de Detroit, a quem o presidente americano ameaçou com tarifas alfandegárias pela importação de veículos produzidos no México.

“O presidente terá um café da manhã amanhã com o setor automotivo, incluídos os responsáveis da GM, Fiat Chrysler e Ford”, disse Spicer em entrevista coletiva na Casa Branca.

“Trump quer escutar suas ideias sobre como podemos trabalhar juntos para trazer mais empregos a este setor em particular”, acrescentou Spicer.

Durante meses, o setor automotivo foi um dos principais alvos dos ataques de Trump pela produção de veículos no México.

Trump ameaçou a Ford com tarifas alfandegárias de 35% durante sua campanha eleitoral.

A relação com a fabricante só melhorou quando a companhia anunciou o cancelamento de uma fábrica de montagem no México, investimento avaliado em US$ 1,6 bilhões.

O novo presidente, que também atacou a General Motors e a Toyota, só mudou seu tom com o setor após todas as principais fabricantes anunciarem nas três últimas semanas uma série de investimentos nos Estados Unidos.

Hoje, o presidente da Ford, Mark Fields, foi um dos executivos convidados à reunião que Trump teve no salão Roosevelt da Casa Branca com executivos de algumas das principais companhias do país.

Além de Fields, também participou da reunião o fundador e presidente do fabricante de automóveis elétricos de luxo Tesla, Elon Musk.