Trump critica GM por importar modelo Cruze do México para os EUA

Washington – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira a General Motors e afirmou que ela deveria ser taxada por algumas versões do modelo Cruze que são importadas do México para o país.

A empresa usa a fábrica de Lordstown, em Ohio, para montar a maior parte dos veículos deste modelo que vende em território norte-americano. Outros versões, incluindo um modelo hatchback, são importados da fábrica de Ramos Arizpe, do outro lado da fronteira.

Em um tuíte publicado nesta manhã, Trump escreveu: “A GM está enviando modelos do Cruze montados no México para revendedores norte-americanos sem pagar impostos. Monte-os nos EUA ou pague as taxas!”

Em um comunicado, a GM afirmou que monta apenas a versão hatchback do Cruze “para os mercados globais no México, e uma pequena parte deles é vendido nos EUA”.

A executiva-chefe da GM, Mary Barra, é membro do time econômico de Trump, e deve se encontrar frequentemente com o presidente eleito assim que ele assumir a Casa Branca.

Fonte: Dow Jones Newswires.