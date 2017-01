Trump anuncia que abrirá mão de administrar negócios

Washington – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu mão de qualquer envolvimento em seus império global de negócios e transferiu todos os ativos para um trust, além de ter colocado seus dois filhos no controle das empresas, disse uma advogado de Trump nesta quarta-feira.

Junto a planos de contratar um conselheiro de ética, Trump está tomando medidas para evitar inevitáveis problemas sobre um potencial conflito de interesses entre seus negócios e o cargo de presidente, embora a advogada tenha insistido que não é exigido que ela faça isso.

O republicano, que tomará posse em 20 de janeiro, tem sofrido pressão para adotar estas medidas antes de entrar na Casa Branca.

Trump opera uma variedade de resorts de golfe e hotéis em todo o mundo. A advogado anunciou que todos os lucros gerados nos hotéis de Trump por governos estrangeiros serão doados para o Tesouro dos EUA.

Trump renunciará a todas as posições que detém em entidades da Organizações Trump, e sua filha, Ivanka, não terá mais envolvimento com autoridade administrativa no grupo.

Ivanka Trump é esposa de Jared Kushner, o qual foi indicado por Trump para um cargo conselheiro sênior na Casa Branca.

As Organizações Trump não entrarão em quaisquer acordos enquanto Trump for presidente, de acordo com o advogado.

Considerando que Trump vendeu todas as suas ações no ano passado, o trust de Trump deve manter apenas ativos líquidos como dinheiro e ativos operacionais, segundo a representante.

Muitos especialistas de ética pediram que Trump desinvestisse completamente ou colocasse seus ativos num “blind trust”.

O advogado disse que Trump não quis nenhuma dessas medidas por não serem uma possibilidade realista.