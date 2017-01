Trump agradece Ford por cancelar investimento no México

Washington – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu à Ford nesta quarta-feira por sua decisão de cancelar um investimento de US$ 1,6 bilhão no México para construir uma unidade de montagem de veículos em San Luis Potosí.

“Obrigado, Ford, por cancelar uma nova fábrica no México e criar 700 novos empregos nos EUA. Este é o início, vem muito mais”, escreveu Trump em sua conta no Twiiter.

A Ford anunciou nesta terça-feira de forma surpreendente o cancelamento da construção da fábrica de San Luis Potosí, onde a montadora americana pretendia produzir o novo Ford Focus.

Até então, a Ford tinha se negado a modificar seus planos de investimento.

O presidente da Ford, Mark Fields, declarou na própria terça-feira que o cancelamento do investimento no México é um “voto de confiança” da empresa em Trump e suas políticas.

Embora a Ford tenha anunciado que não construirá a fábrica, também afirmou que manterá seus planos de produzir o novo Focus no México, utilizando a unidade que já existe na cidade de Hermosillo.

O cancelamento do investimento de US$ 1,6 bilhão no México é anunciado depois que Trump ameaçou a Ford meses atrás com a imposição de tarifas alfandegárias de até 35% aos veículos produzidos no México e que são exportados aos Estados Unidos.

Trump não esclareceu hoje se imporá tarifas alfandegárias aos Focus que a Ford produzirá em Hermosillo para exportar aos Estados Unidos após o cancelamento da construção da fábrica de San Luis Potosí.

Também nesta terça-feira Trump ameaçou com a imposição de tarifas alfandegárias a General Motors (GM), por produzir uma das versões do Chevrolet Cruze no México.

A GM esclareceu posteriormente que a maioria da produção do Cruze é realizada nos Estados Unidos e que só uma pequena fração dos veículos desse modelo vendidos no país são importados do México.