São Paulo – A Triunfo Participações aceitou vender fatia de 50 por cento no terminal portuário Portonave para a TIL, do MSC Mediterranean Shipping, parceiro da empresa no empreendimento.

Minutos após a Reuters publicar que a companhia fechou acordo para venda de sua fatia no negócio por 1,3 bilhão de reais, a companhia enviou fato relevante ao mercado confirmando o negócio.

