TripAdvisor vê reação na receita por usuário e ações saltam

A TripAdvisor reportou lucro e receita trimestrais inferiores ao esperado, mas as ações subiram após a operadora do site de análise de viagens dizer que a receita absoluta por cliente de hotel nos EUA voltou a níveis anteriores ao lançamento de sua reserva instantânea no início de 2014.

A ação da empresa subiu 6 por cento no after-market.

O TripAdvisor lançou o recurso de reserva instantânea, que permite reserva de quartos de hotel diretamente pelo site da empresa na tentativa de capturar taxa de reserva de maior margem. Mas o recurso pesou no fluxo de receitas tradicional da empresa.

“A receita anual do primeiro trimestre por cliente de hotel cresceu 2 por cento, alta de nove pontos percentuais na comparação com o trimestre anterior e de 23 pontos desde o primeiro trimestre do ano passado”, disse a empresa em comentários acompanhados ao balanço trimestral.

A empresa também reiterou sua projeção de crescimento de dois dígitos da receita consolidada em 2017, bem como crescimento de receita de cliques e transações de dois dígitos.

O lucro líquido da empresa caiu para 13 milhões de dólares, ou 0,09 dólar por ação, no primeiro trimestre, ante 29 milhões de dólares, ou 0,20 dólar por ação.

Numa base ajustada, a companhia lucrou 0,24 dólar por ação, abaixo da estimativa média dos analistas de 0,26 dólar, de acordo com Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita total subiu 5,7 por cento para 372 milhões de dólares, abaixo da estimativa de 377,1 milhões de dólares.