Tribunal sul-coreano diz que Uber violou leis de transporte

Seul – Um tribunal da Coreia do Sul decidiu nesta quarta-feira que o serviço de transporte urbano por aplicativo Uber usou ilegalmente veículos particulares para fins comerciais, no mais recente contratempo legal para a firma norte-americana na quarta maior economia da Ásia.

As operações do Uber na Coreia do Sul não devem ser afetadas pela decisão, uma vez que a empresa suspendeu seu serviço UberX depois que promotores apresentaram acusações contra a unidade local em 2014 por violar a lei de transportes, disse uma porta-voz da empresa.

A unidade local do Uber “se arrependeu e admitiu” seus atos ilegais e resolveu o problema, disse um juiz sul-coreano na decisão. A companhia foi multada em 10 milhões de wons (8.863 dólares).

“O Uber respeita a decisão do tribunal e estamos ansiosos para fortalecer nossa parceria com o governo, clientes,motoristas e cidades da Coreia”, declarou a companhia em um comunicado.

A unidade sul-coreana do Uber continua a oferecer os serviços de táxi de luxo, UberBLACK, e uberASSIST para idosos e deficientes, já que esses serviços não utilizam veículos particulares, disse o porta-voz.