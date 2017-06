Tráfego doméstico da Latam no Brasil cai 4,2% em maio

Santiago – A Latam Airlines informou nesta terça-feira que seu tráfego doméstico de passageiros no Brasil caiu 4,2 por cento em maio na comparação anual, acumulando nos primeiros cinco meses do ano queda 8,4 por cento ante mesma etapa de 2016.

O tráfego doméstico de passageiros na Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru também recuou, com queda de 3,3 por cento no mês e de 0,5 por cento no ano até maio.

Apesar da queda nos serviços domésticos, o tráfego total de passageiros do maior grupo de transporte aéreo de América Latina subiu 0,9 por cento em maio sobre 2016 devido à alta das rotas internacionais, acumulando avanço de 0,8 por cento nos primeiros cinco meses do ano, informou a empresa sediada em Santiago, Chile.

A operação internacional de passageiros -que inclui rotas regionais e de longo alcance- subiu 4,4 por cento em maio e 5,9 por cento no acumulado do ano.