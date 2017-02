São Paulo – Indicadores da atividade econômica e dados sobre a confiança do consumidor e do empresariado sinalizam que a economia brasileira já deixou o pior para trás, após quase três anos de declínio, disse nesta sexta-feira o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco.

Em teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre do banco, Trabuco afirmou ainda que a agricultura provavelmente será um fator crucial na recuperação econômica este ano.