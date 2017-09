Trabalhadores da Thyssenkrupp amenizam oposição a fusão

Dusseldörf – O conselho de trabalhadores da Thyssenkrupp está preparado para avaliar uma fusão das operações de aço do grupo alemão na Europa com as da Tata Steel, embora continue se opondo a essa medida como uma forma de reestruturar os negócios.

“As negociações serão difíceis”, afirmou Wilhelm Segerath, diretor do conselho de trabalhadores da Thyssenkrupp e membro do comitê de supervisão do grupo alemão, a repórteres nesta terça-feira.

“Nós vamos examinar isso e, se no final nossas condições forem satisfeitas e toda a unidade estiver livre de dívida, então é uma possibilidade”, acrescentou ele.

O conselho de trabalhadores quer garantias de emprego e fábricas, bem como promessas de investimentos.

O comitê de supervisão da Thyssenkrupp se reunirá em 23 de setembro para discutir a possível fusão, que o presidente-executivo da empresa, Heinrich Hiesinger, diz ser o melhor modo de lidar com o excesso de capacidade do mercado.

Líderes sindicais, contudo, temem que a medida custará milhares de empregos.