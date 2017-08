Total anuncia compra da Maersk Oil por US$ 4,95 bilhões

Paris – A francesa Total anunciou hoje que fechou acordo para a compra da unidade petrolífera do grupo dinamarquês A.P. Moeller-Maersk A/S, a Maersk Oil, por US$ 4,95 bilhões.

Como parte do negócio, a Total também irá assumir US$ 2,5 bilhões em dívida da Maersk Oil.

Segundo a Total, a aquisição da Maersk Oil irá impulsionar sua produção em 160 mil barris por dia em 2018 e ampliar significativamente o volume de suas reservas, principalmente no mar do Norte.

A Total prevê obter mais de US$ 400 milhões em sinergias anuais com o acordo, que irá imediatamente aumentar seus ganhos e fluxo de caixa por ação.

Já a Maersk irá manter uma participação no setor petrolífero por meio de 97,5 milhões de ações na Total, equivalente a cerca de 3,76% do capital da empresa francesa. O principal acionista da companhia dinamarquesa, a A.P. Moller Holding, terá direito a um assento no conselho da Total.

O acordo depende da aprovação de acionistas da Total, de representantes de funcionários e de órgãos reguladores.

Por volta das 5h10 (de Brasília), as ações da A.P. Moeller-Maersk saltavam cerca de 3,5% na Bolsa de Copenhague, enquanto as da Total caíam 0,5% em Paris. Fonte: Dow Jones Newswires.