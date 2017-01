Toshiba se prepara para vender participação em unidade de chips

Tóquio – A japonesa Toshiba iniciou os preparativos para vender uma participação minoritária em seu negócio de chips, disseram pessoas com conhecimento do assunto, já que busca urgentemente financiamento para evitar ser prejudicada por uma perda multibilionária por vir.

O conglomerado industrial distribuiu formulários de acordos de não divulgação para vários fundos, incluindo a firma de private equity Silver Lake, disse uma das pessoas.

A unidade de semicondutores – segundo maior produtor de memória flash NAND do mundo depois da Samsung Electronics – é a joia da coroa da Toshiba, responsável pela maior parte de seu lucro operacional.

Diante de uma perda em seus negócios nucleares nos Estados Unidos que a mídia informou que pode alcançar 6 bilhões de dólares, a venda de parte do negócio de chips é uma das poucas opções deixadas abertas à Toshiba, ainda pressionada por um escândalo contábil de 2015.

A Toshiba está se apressando para dividir sua divisão de chips e concluir uma venda de participação até o final do ano fiscal em março, uma vez que uma baixa expressiva poderia acabar com o capital acionário que se reduziu a apenas 3 bilhões na sequência do escândalo.

“A Toshiba está desesperada para evitar ficar com patrimônio líquido negativo”, disse uma das pessoas.

As fontes pediram para não ser identificadas pois não estavam autorizadas a falar sobre o assunto.

Um porta-voz da Toshiba disse que a empresa pode separar seu negócio de chips de memória e vender uma participação, mas não pode comentar as especificidades do processo. A Silver Lake se recusou a comentar.