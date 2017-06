Toshiba se diz incerta com oferta da Western Digital

Tóquio – A Toshiba disse nesta sexta-feira não estar convencida do esforço do presidente-executivo da Western Digital, Steve Milligan, em relação a uma proposta da empresa de tecnologia norte-americana pela valorizada unidade de chips do conglomerado japonês.

As diferenças entre os dois parceiros de negócios ocorre em um momento de aumento de incertezas a respeito da composição dos grupos interessados na compra do segundo maior produtor de chips de memória NAND do mundo, menos de uma semana antes de a Toshiba anunciar um vencedor.

A Toshiba tem pressa em encontrar um comprador para o negócio, avaliado em 18 bilhões de dólares ou mais, para cobrir bilhões de dólares de gastos com seu agora falido negócio nuclear nos EUA, a Westinghouse Electric Corp.

A Toshiba pretende anunciar a oferta preferida na quinta-feira.

Algumas fontes vêem a Western Digital, que opera em conjunto uma fábrica de chips de memória flash com a Toshiba no Japão, como essencial para qualquer negócio bem sucedido.

As duas empresas, no entanto, estão em desacordo sobre o leilão, e a Western Digital procurou um processo de arbitragem internacional em que acusa a Toshiba de violar os contratos de joint-venture ao aceitar propostas de outras partes, argumentando que a venda não pode prosseguir sem o seu consentimento.

Miligan e o presidente-executivo da Toshiba, Satoshi Tsunakawa, se reuniram na sede da japonesa na tarde desta sexta-feira.

“A Toshiba ouviu a opinião da Western Digital, mas nossas preocupações com as perspectivas de sucesso para um acordo não foram eliminadas”, disse uma porta-voz da Toshiba.

Uma porta-voz da companhia norte-americana confirmou que o encontro aconteceu, mas não quis dar detalhes.

Na última quarta-feira, a Western Digital propôs um consórcio liderado por um fundo apoiado pelo governo japonês, o Innovation Network Corp of Japan, e a inclusão da empresa de private equity KKR&Co, disseram fontes à Reuters.

Mas a Toshiba favorece a proposta da Broadcom, em parceria com a empresa de private equity Silver Lake, pois evitaria preocupações antitruste que poderiam ser desencadeadas pela Western Digital.