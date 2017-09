Toshiba fecha venda de unidade de chips para Bain Capital

Tóquio – A japonesa Toshiba disse nesta quarta-feira que aceitou vender sua valiosa unidade de chips de memória para o grupo liderado pelo fundo norte-americano Bain Capital, em passo importante para que o conglomerado japonês em dificuldades continue listado na bolsa de Tóquio.

A Toshiba disse, em comunicado enviado à bolsa, que assinou um contrato para o negócio no valor de cerca de 2 trilhões de ienes (18 bilhões de dólares), na mais recente e talvez na última reviravolta no negócio, que há penas algumas horas antes parecia que a empresa fecharia um acordo com sua parceria norte-americana na joint venture Western Digital Corp.

A decisão de vender o número 2 mundial de chips de memória Nand, divulgada primeiro pela Reuters nesta quarta-feira, foi tomada em uma reunião do conselho no início do dia.

Toshiba disse que o acordo assume que as questões legais levantadas pela Western Digital não terão continuidade. Um porta-voz da Western Digital disse que a empresa não tinha comentário imediato.

A Reuters antecipou a decisão do conglomerado japonês mais cedo nesta quarta-feira por meio de fontes.