Toshiba deve nomear comprador para unidade de chips de US$18 bi

Tóquio/São Francisco – A Toshiba pretende apontar o vencedor do leilão do seu negócio de semicondutores na próxima semana, disseram pessoas familiarizadas com o assunto nesta quarta-feira, uma vez que a conversa com um dos concorrentes parece acelerar.

As fontes disseram à Reuters que a disputa se reduziu a duas, uma oferta conjunta da fabricante de chips norte-americana Broadcom e o fundo de tecnologia Silver Lake e outra da parceria entre investidores do governo japonês com a sócia da Toshiba Western Digital.

A Toshiba está se apressando em encontrar um comprador para sua unidade, a segunda maior produtora de chips Nand do mundo, avaliada em ao menos 18 bilhões de dólares, pra cobrir bilhões de dólares de perdas com seu braço nuclear, a norte-americana Westinghouse Electric, que abriu falência.

A empresa japonesa fará uma reunião do conselho em 15 de junho para decidir sobre a melhor oferta, disseram duas fontes.

A oferta da Broadcom-Silver Lake é atraente por causa de seu preço acima de 20 bilhões de dólares, disseram as fontes.

A proposta é cerca de 10 por cento maior do que a da Western Digital, que também pode enfrentar obstáculos antitruste por ser a terceira maior fabricante de chips de memória Nand.

“Naturalmente, para o lado corporativo da Toshiba, a Broadcom é a melhor opção”, disse uma fonte.