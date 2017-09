Toshiba avalia Western Digital para venda de unidade de chips

A Toshiba voltou atrás e pode vender sua unidade de semicondutores para um grupo apoiado pela Western Digital, sua parceria de joint venture, disseram pessoas a par do acordo.

Alguns dias atrás, a empresa japonesa disse que estava inclinada a aceitar a oferta de um grupo rival, que inclui uma fabricante de chips sul-coreana, por 18 bilhões de dólares.

A californiana Western Digital fez concessões importantes para garantir à Toshiba que não buscaria mais controle do negócio de chips, amenizando preocupações antitruste, disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas, uma vez que as discussões são particulares.

Isto fez com que a maré virasse contra a oferta liderada pela empresa de private equity norte-americana Bain Capital e a SK Hynix.

O conselho da Toshiba deve se reunir nesta quarta-feira, mas não estava claro se eles chegarão a uma decisão, após terem dito que a empresa estava acelerando negociações com o Grupo Hynix.

Toshiba e SK Hynix não puderam ser encontradas fora do horário comercial. Um porta-voz da Western Digital não quis comentar. O Bain Capital não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.