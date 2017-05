Toshiba alerta Western a não interferir em venda de unidade

Tóquio – A Toshiba disse à Western Digital para não interferir na venda de sua unidade de chips, rejeitando reivindicações que a companhia violou um contrato de joint venture e ameaçando tomar medidas legais.

O choque entre Toshiba e Western Digital – seu parceiro de negócios e um dos concorrentes para a unidade de chips – arrisca atrasar ou mesmo anular um leilão do qual o conglomerado japonês depende para tapar um buraco de 9 bilhões de dólares em suas contas.

Embora as duas empresas operem em conjunto a principal fábrica de semicondutores da Toshiba, a Western Digital não é vista como um concorrente favorecido para o segundo maior produtor de chips NAND do mundo, tendo apresentado uma oferta muito menor do que outros pretendentes, disseram fontes com conhecimento do assunto.

A companhia norte-americana argumentou que a empresa japonesa está violando seu contrato ao transferir os direitos de sua joint venture para a unidade recém-formada e pediu direitos de negociação exclusivos. O presidente-executivo Steve Milligan está visitando o Japão para pressionar o caso.

No entanto, em uma cartade 3 de maio enviada pelos advogados da Toshiba, o conglomerado contestou o argumento da Western Digital e disse que iria buscar todos os recursos disponíveis se visse continuação da interferência no processo de venda.

A campanha da Western Digital “constitui uma interferência intencional com vantagem econômica prospectiva da Toshiba e contratos em curso. É impróprio, e deve parar”, diz a carta, vista pela Reuters na terça-feira.

Em uma carta separada, também de 3 de maio, o gerente geral de assuntos jurídicos da Toshiba acusou a Western Digital de não assinar alguns acordos de joint venture.