Toshiba agora prefere vender unidade a grupo Bain, dizem fontes

Tóquio – A Toshiba Corp está favorecendo agora um grupo liderado pelo Bain Capital LP e SK Hynix para a aquisição de seu valorizado negócio de semicondutores, pois não conseguiu solucionar lacunas importantes com sua parceira de negócios e interessada rival Western Digital, disseram duas pessoas informadas sobre o assunto nesta terça-feira.

A reviravolta dramática no processo de venda, tumultuada por problemas jurídicos e revisão de ofertas, acontece apenas um dia antes do prazo final da Toshiba.

O conglomerado japonês, que precisa vender seu negócio de chips para reduzir um rombo em suas finanças, vinha tentando fechar um acordo até quarta-feira com a Western Digital, mas agora espera chegar a um acordo com o grupo Bain até semana que vem, disseram as fontes, que não quiseram ser identificadas porque as conversas são confidenciais.

Um porta-voz da Toshiba disse que a empresa não pode comentar os detalhes das negociações. As partes já perderam dois prazos dados pelos bancos da Toshiba, que querem um acordo para injetar 18 bilhões de dólares ou mais na empresa, para que não apresente patrimônio negativo e seja retirada da bolsa de valores.

Uma porta-voz da Western Digital também não quis comentar. A unidade japonesa do Bain Capital e o SK Hynix não puderam ser encontrados para comentários fora do horário comercial.

A Toshiba está desesperada por vender a unidade para cobrir bilhões de dólares em passivos de sua unidade nuclear falida Westinghouse, nos Estados Unidos.