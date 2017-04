Tony Volpon será o novo economista-chefe do UBS para o Brasil

Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central, assumirá o cargo de economista-chefe do UBS Investment Bank para o Brasil no dia 17 de abril, segundo comunicado do banco.

Volpon chefiará a equipe também composta por Guilherme Loureiro e Thiago Carlos.

Antes de atuar como diretor do BC de abril de 2015 a julho de 2016, Volpon foi diretor-gerente da Nomura Securities (2009-2015), responsável por mercados emergentes, com foco em Brasil.

Antes, foi chefe de estratégia e da equipe de economistas na CM Capital Markets (2004-2009), segundo comunicado do UBS.