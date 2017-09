Time está em negociações para vender ativos

A Time Inc disse na sexta-feira que está procurando vender vários ativos, incluindo a Time Inc UK, e alertou que sentiu uma queda maior do que a antecipada nas receitas de impressos e publicidade durante o atual trimestre.

A editora, que disse em abril que não seria posta à venda, disse que os ativos identificados para desinvestimento incluem o Time Customer Service e uma participação majoritária na revista Essence.

Os ativos que devem ser vendidos representam cerca de 488 milhões de dólares, ou 17 por cento da receita total para os 12 meses encerrados em 30 de junho, disse a empresa.

Uma venda pode ser anunciada já no quarto trimestre, disse a companhia em um documento regulatório nesta sexta-feira.

A editora sediada em Nova York, que publica as revistas Sports Illustrated, People e a homônima Time, disse que enfrenta uma queda nas receitas de impressos e publicidade durante o atual trimestre ante a projeção divulgada durante a coletiva de resultados do segundo trimestre.

No entanto, a empresa reafirmou que sua projeção de lucro operacional ajustado antes de depreciação e amortização para todo o ano continuará na faixa de 400 milhões a 414 milhões de dólares.