ThyssenKrupp vende CSA para Ternium por 1,5 bilhão de euros

Frankfurt – O grupo industrial alemão ThyssenKrupp informou hoje que concluiu a venda da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), localizada no Rio de Janeiro, para a Ternium, por 1,5 bilhão de euros (US$ 1,79 bilhão).

Em comunicado, a ThyssenKrupp disse que a transação vai reduzir sua dívida financeira líquida “significativamente”, permitindo que seus negócios de bens de capital e de serviços respondam por mais de 75% das vendas.

Em 2014, a ThyssenKrupp há havia vendido operações siderúrgicas nos EUA a um consórcio formado pela ArcelorMittal e Nippon Steel. Fonte: Dow Jones Newswires.