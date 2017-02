Tesla tira “Motors” do nome e mira futuro além de carros

A Tesla Motors mudou seu nome para “Tesla Inc”, com o presidente-executivo, Elon Musk, querendo transformar a empresa do Vale do Silício de fabricante de carros elétricos para uma empresa de produtos de energia.

Em outubro, Musk revelou um projeto de telhas que captam energia solar e eliminam a necessidade de painéis fotovoltaicos tradicionais, e uma bateria de uso doméstico mais poderosa, mostrando os benefícios da combinação da Tesla com a empresa de energia solar SolarCity.

A Tesla ganhou a aprovação de acionistas em novembro para comprar a SolarCity, num negócio baseado em troca de ações avaliado em cerca de 2 bilhões de dólares, no qual Musk será o maior acionista.

O novo nome da companhia vale a partir desta quarta-feira, disse a Tesla.