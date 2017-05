Telefônica tem alta de 13% no lucro recorrente do 1º tri

São Paulo – A Telefônica Brasil teve crescimento de 13 por cento no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre ante igual período do ano passado, a 996 milhões de reais, apoiada em controles rigorosos de custo e aceleração na demanda por serviços móveis e de dados, apesar da fraqueza da economia, informou a operadora nesta terça-feira.

O número exclui a receita das vendas de torres de telefonia móvel feita um ano antes. Sem ajustes, o resultado do grupo mostrou queda de 18 por cento na comparação anual.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de 3,5 bilhões de reais nos três meses encerrados em abril, queda anual de cerca de 7 por cento.