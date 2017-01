Telefónica evita auditoria fiscal de US$ 1,4 bi do México

Cidade do México – A espanhola Telefónica evitou uma ordem do México de cobrar da gigante de telecomunicações 30 bilhões de pesos mexicanos (1,42 bilhão de dólares) em impostos e está em negociação com autoridades fiscais locais para encerrar 20 outras auditorias em aberto, afirmaram pessoas próximas ao tema.

A auditoria que a Telefónica desafiou com êxito, aberta em 2013, alegava que a empresa não havia declarado a totalidade de sua receita em sua declaração fiscal de 2007.

A agência fiscal mexicana SAT emitiu uma avaliação preliminar de cerca de 30 bilhões de pesos, disseram duas das fontes.

Mas sob a mediação do Provedor Independente de Impostos do México (Prodecon), todo o projeto de lei de impostos foi aniquilado e a auditoria encerrada no final de 2015, disseram três pessoas.

A avaliação preliminar, que teria sido de cerca de 90 por cento das receitas da Telefónica em 2015 no México, ocorreu depois que a empresa enfureceu as autoridades fiscais ao cortar sua contribuição tributária de 2013 através da fusão de algumas de suas subsidiárias mexicanas, disseram três fontes.

A Telefónica era uma das poucas empresas no México que uniram unidades para gerar prejuízos até 2014, quando uma mudança de regra obrigou as empresas a começar a pagar o imposto de renda diferido, disseram três fontes.

A Telefónica está negociando com as autoridades fiscais pelo menos duas dúzias de auditorias abertas sobre seus acordos tributários no México, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

SAT e Prodecon não quiseram comentar.

Em comunicado por email, a Telefónica confirmou que as autoridades haviam realizado uma auditoria de sua declaração de imposto de 2007, que foi fechada desde que a análise mostrou que a empresa havia agido corretamente.