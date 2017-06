Telecom Italia deve nomear hoje CEO da Vivendi como presidente

Milão – A Telecom Itália deve nomear o presidente-executivo da Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, como presidente do seu conselho de administração em uma reunião do colegiado nesta quinta-feira, disse uma fonte próxima ao assunto.

Ele substituirá o atual presidente Giuseppe Recchi, que vai colocar a questão da governança na mesa do conselho, disse a fonte.

A Vivendi não quis comentar.

A Vivendi, o maior acionista da Telecom Italia com uma participação de 24 por cento, reforçou o controle do antigo monopolista de telefonia este mês ao nomear dois terços do seu conselho.

Na terça-feira, a Vivendi ganhou a aprovação antitruste da UE para o seu plano de obter o controle da Telecom Italia depois de se comprometer a vender a participação majoritária da empresa italiana no grupo de serviços de radiodifusão Persidera.