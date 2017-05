T-Mobile planeja lançar tecnologia 5G nos EUA em 2019

São Paulo – A T-Mobile US, terceira maior provedora de rede sem fio dos Estados Unidos, informou nesta terça-feira que planeja lançar a tecnolpgia 5G no país em 2019.

A empresa disse que a meta é fornecer a cobertura 5G em todo o território norte-americano até 2020.

Novas redes 5G devem acelerar entre 10 vezes e 100 vezes a velocidade de conexão na comparação com a tecnologia 4G, com potencial para conectar pelo menos 100 bilhões de dispositivos com capacidade de download de 10 gigabites por segundo.

Rivais como a Verizon Communications e a AT&T já estão perto de adotar a tecnologia 5G.

A AT&T lançou uma versão de teste em dezembro, enquanto a Verizon planeja oferecer a rede 5G para alguns clientes em 11 cidades dos EUA na primeira metade de 2017.