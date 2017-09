T-Mobile e Sprint estão perto de chegar a um acordo, dizem fontes

A T-Mobile US Inc está perto de concordar com os termos tentativos de um acordo de fusão com a Sprint Corp, disseram pessoas com conhecimento do assunto, em um grande avanço nos esforços para unir a terceira e a quarta maiores operadoras de telefonia móvel dos Estados Unidos.

O Softbank Group do Japão, que controla a Sprint, terá de 40 a 50 por cento da empresa combinada, disseram duas fontes na sexta-feira, enquanto a Deutsche Telekom, proprietária da T-Mobile, terá uma participação majoritária.

As fontes pediram para não serem identificadas porque as negociações são confidenciais.

Uma vez que os termos sejam finalizados, as empresas vão iniciar processo de due diligence e um acordo é esperado para o fim de outubro, embora as conversas possam fracassar, disseram as fontes.

O acordo também enfrentará análise regulatória criteriosa, devido a preocupação de que o mercado de telefonia sem fio dos EUA esteja ficando concentrado demais.

Um acordo bem-sucedido criaria um negócio com mais de 130 milhões de assinantes, apenas atrás da Verizon Communications e da AT&T. A receita ultrapassaria os 70 bilhões de dólares e, segundo analistas, haveria um enorme alcance para reduzir os custos.

As ações da Sprint, que não quis comentar, subiam cerca de 5 por cento nesta manhã, enquanto os papéis da T-Mobile avançavam 1,5 por cento.

A T-Mobile, SoftBank e Deutsche Telekom não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.