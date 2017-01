Suzano sobe preço da celulose na América do Norte, Europa e Ásia

São Paulo – A Suzano Papel e Celulose segue suas concorrentes Fibria e Eldorado Celulose e anuncia aumento de preço da celulose para os três mercados de atuação: América do Norte, Europa e Ásia. Os novos valores passam a ser aplicados a partir de 1º de fevereiro de 2017.

Na América do Norte, o preço vai para US$ 890 por tonelada. Na Europa, o novo preço será de US$ 710 por tonelada. Já na China, o preço lista será de US$ 600 por tonelada.

Os ajustes equivalem a aproximadamente US$ 30 por tonelada, já que o último aumento anunciado foi de US$ 860/t para América do Norte, US$ 680/t na Europa e US$ 570/t na China.

Tanto a Fibria como a Eldorado já haviam anunciado um aumento também em torno de US$ 30/t nos três mercados.