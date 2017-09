Suzano lança US$400 mi em reabertura de títulos

São Paulo – A Suzano Papel e Celulose lançou nesta terça-feira 400 milhões de dólares na reabertura de dois bônus com vencimentos em 2026 e 2047, acima do valor inicialmente informado de 350 milhões de dólares, de acordo com o IFR, serviço da Thomson Reuters.

Na reabertura do bônus com cupom 5,75 por cento e vencimento em 2026, a Suzano lançou 200 milhões de dólares com rendimento de 4,625 por cento.

Outros 200 milhões de dólares foram lançados na reabertura do bônus com cupom de 7 por cento e vencimento em 2047, com rendimento de 6,3 por cento.

Os recursos captados com a operação, efetuada por meio da Suzano Austrais GmbH e garantida pela Suzano Papel e Celulose, serão usados no financiamento de projetos verdes e o beneficiamento das notas com vencimento em 2012 e cupom de 5,875 por cento.

Os bancos JP Morgan e Santander são os coordenadores da emissão. O BB Securities, Itaú e Mizuho também participam da operação.