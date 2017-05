Suzano aumentará preço da celulose para a Europa

São Paulo – A Suzano anuncia nesta sexta-feira, 26, o aumento do preço da celulose também para a Europa, de US$ 40 por tonelada, para US$ 860 a tonelada.

O valor será válido a partir de 1º de junho.

A Suzano já havia anunciado na quarta-feira, 24, ajustes de valores para América do Norte e China, também a partir de 1º de junho.

O preço lista na América do Norte passará para US$ 1.050/t, ajuste de US$ 50/t, e na China para US$ 700/t, aumento de US$ 20/t.

Fibria e Eldorado também comunicaram ajustes nesta semana.

Na Fibria, os aumentos serão de US$ 40/t na América do Norte e Europa, para US$ 1040/t e US$ 860/t, respectivamente.

Na Ásia, o ajuste será de US$ 20/t, para US$ 690/t.

Na Eldorado, o reajuste será de US$ 20/t na Ásia, com preço lista em US$ 700/t na China e de US$ 760/t na Coreia do Sul.

Na Europa, o aumento será de US$ 40/t, para US$ 860/t, e na América do Norte de US$ 50, com preço lista de US$ 1.050/t.