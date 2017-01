Subsidiária da Alibaba vai comprar MoneyGram por US$880 mi

São Paulo – A Ant Financial Services, subsidiária de meio de pagamento do grupo chinês de e-commerce Alibaba, informou que vai comprar a norte-americana MoneyGram por cerca de 880 milhões de dólares.

A Alipay, plataforma da Ant Financial, domina a indústria de meios de pagamento online na China e busca expandir sua presença no exterior, num momento em que a disputa com o sistema Wechat, da Tencent Holdings, se acirra no mercado chinês.

A oferta de 13,25 dólares por ação envolve prêmio de 11,5 por cento em relação ao fechamento da MoneyGram na quarta-feira.

“Desde (a recapitalização de) 2009, a MoneyGram teve uma jornada desafiadora e finalmente encontrou um lar”, disse Mike Grondahl, analista da Northland Capital Markers, em nota.

A MoneyGram é a segunda maior companhia de transferência de recursos, ficando atrás somente da Western Union.

A companhia passou por uma série crise de liquidez em 2008, após investir em créditos imobiliários e outros ativos de risco, mas foi resgatada por meio de um acordo envolvendo ações e dívida, avaliado em 1,5 bilhão de dólares, com o Goldman Sachs e o grupo de private equity Thomas H. Lee Partners LP.

A chinesa Ant Financial disse que assumirá ou refinanciará a dívida remanescente da MoneyGram, que somava 937,3 milhões de dólares em base líquida até 30 de setembro.

Maior acionista da MoneyGram, Thomas H. Lee Partners, que detém uma fatia de 44,5 por cento, concordou em votar a favor do acordo, segundo as empresa.

Esta é a segunda aquisição feita pela Ant Financial nos Estados Unidos. No ano passado, a companhia comprou a EyeVerify, fabricante de tecnologia de verificação óptica usada por bancos.