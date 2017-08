Sterlite Power quer investir US$1 bi por ano no Brasil, diz fonte

São Paulo – A indiana Sterlite Power está com forte apetite para investimentos em transmissão de eletricidade no Brasil, com um orçamento que permite à companhia arrematar a cada ano em licitações projetos que demandarão até 1 bilhão de dólares, disse à Reuters uma fonte com conhecimento da estratégia da empresa.

O grupo indiano surpreendeu o mercado ao estrear no Brasil em um leilão de concessões para novas linhas de energia realizado pelo governo em abril, quando a companhia arrematou dois lotes de empreendimentos que deverão exigir cerca de 560 milhões de reais para serem construídos.

Assim, para o próximo certame em que o governo oferecerá concessões de linhas, previsto para a reta final do ano, os indianos podem arrematar lotes de obras que envolvam um total de até 800 milhões de dólares, caso os projetos e receitas oferecidos sejam atraentes. Ainda não há uma definição da data do leilão de 2017.

“A Sterlite é muito agressiva e vem forte, muito forte para o próximo leilão”, disse a fonte, que falou sob a condição de anonimato.

A fonte disse ainda que o grupo indiano tem uma visão de longo prazo no Brasil, e não visa realizar investimentos de maneira oportuna.

Em maio, pouco após o leilão que marcou a estreia da companhia no país, um diretor da Sterlite disse à Reuters que a empresa tem interesse em novas oportunidades no país e que deverá participar das próximas licitações na área de transmissão.

A companhia é a maior transmissora da Índia, onde atua também como fornecedora de cabos e condutores para linhas de energia, com exportações para 40 países em quatro continentes.

Além da Sterlite Power, outros investidores indianos estão interessados em investir no setor elétrico do Brasil.

A Reuters publicou no final de julho que o grupo Adani, que atua com energia e infraestrutura na Índia, também avalia disputar o próximo leilão de linhas de transmissão no país.