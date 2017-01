State Grid fecha contrato de compra da CPFL por R$ 14,19 bi

São Paulo – A CPFL Energia anunciou nesta segunda-feira, 23, o fechamento do contrato para que a State Grid assuma o controle da companhia.

A companhia chinesa adquiriu as participações da Camargo Correa, da Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil), da Fundação Cesp, da Fundação Sistel, da Petros, da Petrobras, e da Sabesprev, da Sabesp.

Fazem parte do negócio 556.164.817 ações ON da CPFL Energia, que representam aproximadamente 54,64% do capital total da companhia.

O preço pago à vista foi de R$ 25,51 por ação, equivalente a R$ 14,19 bilhões. Foi também fechada a aquisição da CPFL Renováveis, controlada pela CPFL Energia, pelo valor de R$ 12,20 por ação, ou R$ 3,17 bilhões.

Hoje, CPFL ON fechou cotada a R$ 25,39, enquanto CPFL Renováveis ON encerrou com o preço de R$ 11,98.

Por conta da mudança de controle na companhia, a State Grid deverá realizar uma oferta pública para aquisição de ações (OPA, na sigla em inglês), tanto para a CPFL Energia quanto para a CPFL Renováveis.

Os preços por ação na oferta serão os mesmos pagos aos controladores, ou seja, R$ 25,51 no caso da CPFL Energia, e R$ 12,20 por ação da CPFL Renováveis.

Em Fato Relevante, a CPFL informa que a State Grid estuda a possibilidade de fechar o capital das duas companhias.

No mesmo comunicado, a CPFL informa que houve renúncia de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da companhia.

Renunciaram os conselheiros Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Francisco Caprino Neto, José Florêncio Rodrigues Neto, Decio Bottechia Junior, Arnaldo José Vollet, Martin Roberto Glogowsky, Fernando Luiz Aguiar Filho, Roberto Navarro Evangelista, Livio Hagime Kuze, Fernando Manuel Pereira Afonso Ribeiro, Heloisa Helena Silva de Oliveira e Carlos Alberto Cardoso Moreira. Houve renúncias também no conselho fiscal da CPFL Energia.

No caso da CPFL Renováveis, apresentaram renúncia os conselheiros Luiz Eduardo Froes do Amaral Osorio e Fábio Fernandes Medeiros como membros titular e suplente do colegiado.

Nas duas companhias, a eleição de novos conselheiros para ocupar os cargos vagos ocorrerá em Assembleia Geral Extraordinária marcada para 16 de fevereiro.