Standard & Poor’s rebaixa rating da Natura de BBB- para BB+

São Paulo – A agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou o rating na escala global da Natura Cosméticos de BBB- para BB+, e a nota na escala local de brAAA para brAA. A perspectiva para ambos os ratings é negativa.

De acordo com a S&P, o rebaixamento reflete a performance fraca da Natura em 2016 e a expectativa de uma recuperação branda em 2017.

A agência aponta que o baixo volume de vendas no mercado brasileiro elevou a necessidade de capital de giro, enfraquecendo a geração de caixa.

“A Natura vem perdendo espaço no mercado há alguns anos no Brasil, o que nós acreditamos ser devido ao aumento da competição e à recessão, com os consumidores optando por marcas mais baratas”, diz a S&P em comunicado.

Já a perspectiva negativa reflete a possibilidade de outro rebaixamento, caso haja mais deterioração no fluxo de caixa da Natura. “Além disso, a perspectiva evidencia os desafios na recuperação das vendas e dos lucros em meio a condições econômicas desfavoráveis”, afirma a S&P. (Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)