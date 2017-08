Spotify faz acordo de licenciamento com Warner Music

A Spotify afirmou nesta quinta-feira que alcançou um acordo de licenciamento com a Warner Music, o último acordo com grande gravadora que a empresa de transmissão de música pela Internet precisava antes de seguir adiante com um plano de IPO nos Estados Unidos.

No começo deste ano, a Spotify, que tem sede na Suécia, assinou acordos de licenciamento com duas grandes gravadoras, a Universal Music e a Sony Music.

A companhia afirmou em julho que tinha 60 milhões de assinantes, um crescimento de 10 milhões em menos de cinco meses. A rival Apple Music tinha 27 milhões de assinantes no final de junho, uma alta ante 20 milhões no final do ano passado.