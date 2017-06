S&P rebaixa rating da J&F de B+ para B- em escala global

São Paulo – A agência de classificação de risco Standard & Poor’s (S&P) rebaixou o rating em escala global da J&F Investimentos de B+ para B- e, em escala nacional, de brBBB para brB-.

Já o status da observação foi colocado de “negativa” para “em desenvolvimento”.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 14, a S&P comenta que os últimos desenvolvimentos nas investigações de corrupção “e a nossa crença de que isso poderia adicionar riscos à flexibilidade financeira do grupo e às atividades de refinanciamento” resultaram no rebaixamento da nota da companhia.

A agência lembra que a J&F assinou um acordo de leniência em 31 de maio de 2017, nos termos nos quais pagará uma multa de R$ 10,3 bilhões nos próximos 25 anos.

Para a S&P, embora o acordo facilite as preocupações com a continuidade dos negócios do grupo, ele mais que duplica a dívida ajustada da J&F.

“Na nossa opinião, as investigações de corrupção também destacam a incapacidade do grupo para implementar tolerância e controles de risco significativos, indicando uma grave deficiência de governança, que pesa sobre o perfil de crédito”, comentou a S&P.