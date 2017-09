S&P reafirma rating do Carrefour em BBB+, com perspectiva estável

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P reafirmou o rating global BBB+ do Carrefour, com perspectiva estável.

“Na nossa visão, o impacto do balanço financeiro mais fraco nas métricas de crédito foi suavizado pelo rendimento de 1,3 bilhão de euros proveniente do IPO da subsidiária brasileira do Carrefour”, diz a nota da S&P.

De acordo com a S&P, a perspectiva estável é um reflexo de que, apesar do recuo recente na rentabilidade devido a um ambiente altamente competitivo no mercado francês, o Carrefour manterá sua posição de liderança no varejo do país entre 2017 e 2018.

Além disso, a S&P espera que a margem ajustada do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficará entre 5,0% a 5,5% em 2017 e 2018.