SoftBank investe US$ 4,4 bilhões na WeWork

A empresa WeWork, especializada em escritórios compartilhados, anunciou nesta quinta-feira ter recebido uma oferta por 4,4 bilhões de dólares do grupo japonês Softbank.

Desde seu lançamento em Nova York há sete anos, WeWork afirma ter-se ampliado a uma rede de mais de 150.000 membros em cerca de 160 lugares no mundo.

A companhia, que oferece espaços de trabalho compartilhados a pequenas companhias, principalmente do setor tecnológico, espera usar o dinheiro vivo de Softbank para ampliar sua presença global.

“A WeWork está alavancando as últimas tecnologias e seus sistemas de dados patentados para transformar radicalmente a maneira como as pessoas trabalham”, disse em um comunicado Masayoshi Son, diretor-executivo do SoftBank.

Segundo a WeWork, o investimento do Softbank abarca 3 bilhões de dólares investidos na empresa por meio de novas ações e recompra de ações já existentes.

O 1,4 bilhão restante irá a três novas companhias encarregadas de desenvolver a presença da WeWork na China, no Japão e na Coreia do Sul.

O investimento também dará ao Softbank dois assentos no conselho administrativo da WeWork.