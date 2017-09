Sócio da BR Malls quer vender 30% de negócio avaliado em R$520 mi

São Paulo – A administradora de shopping centers BR Malls anunciou nesta quinta-feira que seus sócios na Alvear Participações manifestaram interesse em exercer uma opção de venda de 30 por cento no negócio avaliado em cerca de 520 milhões de reais.

A Alvear é dona de 93 por cento do Shopping Catuaí Londrina, 100 por cento do Shopping Catuaí Maringá e do Shopping Londrina Norte e 98,5 por cento do Shopping Catuaí Cascavel.

Segundo o acordo, o exercício da opção de venda depende de a ação da BR Malls superar 18,28 reais. O papel fechou a sessão desta quinta a 14,70 reais, com queda de 1,2 por cento.