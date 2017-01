Snap aposta em usuários para justificar avaliação, dizem fontes

Nova York/São Francisco – O Snap tem a esperança de convencer os investidores do mercado público de que vale mais de US$ 20 bilhões ressaltando a importância de seu aplicativo para a vida cotidiana dos usuários.

A direção do Snap destacou a questão neste mês para os analistas dos bancos que estão subscrevendo sua oferta pública inicial, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

A companhia apresentou uma série de métricas de engajamento que serão usadas para construir modelos financeiros para determinar o valor que buscará, disseram, pedindo para não serem identificados porque os detalhes não são públicos.

A companhia entregou números de usuários ativos diários, atualmente em pouco mais de 150 milhões.

A direção da empresa falou sobre o número de snaps — fotos e vídeos curtos com mensagens — que seus usuários tiram diariamente e a quantidade de tempo que passam usando o app.

Eles detalharam a porcentagem dos usuários que tira fotos usando a câmera do aplicativo e também quantas dessas imagens usam filtros geográficos — nomes de lugares coloridos que os usuários podem colocar no topo de seus snaps — ou estão sendo salvas com o novo recurso Memórias.

O Snap também divulgou a porcentagem de usuários que enviam mensagens por meio do recurso de chat.

Será de grande importância convencer os investidores do valor de seus usuários engajados. Como a direção explicou aos analistas, o Snap ainda é um negócio em estágio inicial onde o desempenho de curto prazo pode ser desajeitado com o crescimento.

O engajamento é importante porque o Snap pretende focar em mercados mais maduros tecnologicamente nos quais a empresa buscará formas de aumentar sua receita média por usuário, disseram as pessoas. Trata-se de um distanciamento em relação às redes sociais concorrentes.

No Twitter o crescimento do número de usuários ativos mensais tem sido usado como métrica principal e o número de usuários ativos diários não é divulgado.

No Facebook, a meta da empresa é conectar todas as pessoas do mundo no site, usando uma estratégia que coloca muito ênfase nos mercados emergentes.

Um representante do Snap preferiu não comentar.

Critério de avaliação

A seleção dessas métricas é parte importante do processo de IPO porque os investidores de Wall Street buscam clareza sobre como avaliar o negócio a partir do dia 1.

Elas são o critério que analistas e investidores usarão para medir o sucesso da companhia.

O dia da venda em bolsa poderá ocorrer já no primeiro trimestre e o Snap busca levantar até US$ 4 bilhões no IPO, disseram pessoas com conhecimento do assunto.

O sucesso chegará se for alcançado o valor de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões que a companhia busca, afirmaram as pessoas.