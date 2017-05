Smiles renova parceria com BB e Bradesco para emissão de cartões

São Paulo – A Smiles acertou a renovação da parceria com o Banco do Brasil e Bradesco para a emissão dos cartões de crédito da companhia, sem exclusividade.

Atualmente, o cartão está disponível na bandeira MasterCard e pode ser adquirido mesmo por quem não é correntista dos bancos.

Os cartões permitem o acúmulo automático de milhas, sem a necessidade de transferência de pontos do banco para a conta Smiles, além de outros benefícios.

Ao todo, há três variantes a serem escolhidas pelos clientes: Internacional (1,35 milha a cada US$ 1 gasto), Gold (1,5 milha a cada US$ 1) e Platinum (2 milhas a cada US$ 1) – as milhas são creditadas após o pagamento da fatura do cartão.

“Para a Smiles a renovação desse contrato é de extrema importância. O produto é super relevante sob o ponto de vista de engajamento do cliente com o programa e acelera os ciclos de acúmulo e resgate de milhas”, diz, em nota, o diretor executivo Comercial da Smiles, Carlos Mauad.

“Nos próximos meses será anunciada a nova família de produtos de cartão de crédito Smiles e novidades na plataforma promocional que vão ampliar esse leque de benefícios.”