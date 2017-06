Situação política não deve afetar metas da Petrobras, diz Parente

Rio de Janeiro – A Petrobras não espera que o agravamento da crise política brasileira, causada por investigações de suspeitas de corrupção envolvendo o governo, afete o programa de vendas de ativos e de redução de dívidas da empresa, afirmou nesta quinta-feira o presidente da petroleira, Pedro Parente.

O executivo também disse que a empresa não vai parar de reduzir o indicador de alavancagem medido pela dívida líquida sobre o Ebitda após atingir a meta de 2,5 vezes, prevista para até o fim de 2018. Ele reiterou acreditar que um nível de 1,5 vez seria mais apropriado para o indicador.

“Não vemos que as condições atuais do país vão alterar os nossos planos de redução de dívida”, afirmou Parente, referindo-se às investigações por corrupção no Brasil, agravadas recentemente após a delação de executivos da JBS (JBSS3.SA: Cotações) envolvendo o presidente Michel Temer.

Em um encontro com um pequeno grupo de jornalistas estrangeiros, Parente afirmou que alguns efeitos da turbulência política, como a decisão da Moody’s de piorar as perspectivas de várias empresas brasileiras importantes na quarta-feira, trazem algumas consequências para a Petrobras.

“Nossa perspectiva para uma melhora da nossa classificação de crédito é agora mais complicada, mas isso não tem nada a ver com as operações da empresa”, disse Parente.

As observações de Parente mostram os desafios ainda enfrentados pela empresa.

Durante a operação Lava Jato, o juiz federal Sérgio Moro colocou dezenas de executivos da Petrobras e de empresas de engenharia atrás das grades, durante investigações sobre o pagamento de propinas relacionadas a contratos com empresas estatais.

Os preços do petróleo perto de mínimas de uma década e perdas que ocorreram ao longo de anos devido a subsídios de combustíveis determinados pelo governo federal, em gestões anteriores, também representam desafios para a Petrobras.

A recuperação agressiva da Petrobras, liderada pela atual gestão, ajudou a empresa a registrar um lucro operacional recorde no primeiro trimestre deste ano e avançar de acordo com o cronograma, reduzindo o peso da dívida que é a maior do mundo para uma petroleira.