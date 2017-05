Sinochem não busca mais compra de fatia no Noble, dizem fontes

Hong Kong / Cingapura – A estatal chinesa Sinochem não está mais em busca de um investimento no Grupo Noble devido a preocupações sobre as finanças e as perspectivas de negócio da empresa de negociação de commodities, que tem sofrido prejuízos, disseram à Reuters três fontes com conhecimento do assunto.

Ao manter conversas com a Noble mais cedo neste ano com o objetivo de comprar uma fatia na empresa, a Sinochem pensava no negócio como um meio de sair de sua posição de produtora de petróleo, gás e petroquímicos para se tornar também uma comerciante globalmente ativa no mercado de energia, disseram as fontes.

Mas a Sinochem ficou cautelosa em se associar com a Noble após a trading apresentar um surpreendente prejuízo trimestral neste mês e alertar que poderá não ser lucrativa nos próximos dois anos. A notícia desencadeou uma derrocada nas ações e títulos da Noble, além de cortes de notas de crédito por agências de classificação de risco.

A Noble tem sido afetada nos últimos dois anos por uma forte derrocada nos mercados de commodities, mudanças na administração e acusações de práticas impróprias de contabilidade, o que a companhia nega firmemente.

A Sinochem, que não havia comentado sobre o interesse na fatia da Noble, não respondeu imediatamente um pedido de comentário.

O movimento da Sinochem de desistir de uma proposta pela Noble também decorre de seu foco maior em “prioridades domésticas” e devido ao um maior escrutínio dos investimentos no exterior por empresas estatais chinesas, disse uma das fontes.

A fonte também disse, no entanto, que isso não significa que as conversas da Sinochem com a Noble não possam ser revividas no futuro.