Silvio Santos anuncia que vai passar o comando do SBT para filhas

São Paulo — Durante a gravação do Troféu Imprensa, que ocorreu na quinta-feira, dia 6, Silvio Santos disse que vai passar o comando do SBT para as filhas Daniela e Renata, diretora artística e vice-presidente do Grupo Silvio Santos, respectivamente.

O SBT disse à reportagem que não sabe se o anúncio vai aparecer na exibição televisiva do Troféu Imprensa, que vai ao ar no próximo domingo, dia 9, a partir das 20h.

No último domingo, 2, Silvio Santos chegou a brincar com a presença de sua família na emissora durante seu programa.

“Aqui tá a família toda, nepotismo, hein. Tá a Silvinha, a Patrícia, o meu neto… Como é o nome dele? Tiago! Quem tá mais. Silvio Santos, a Rebeca… Quer dizer que tá a família toda, tá parecendo repartição pública, só tem família!”, disse.

Em fevereiro, Silvio recebeu uma autorização do governo federal para transferir o comando da emissora para suas filhas, por meio de quatro decretos publicados no Diário Oficial da União (DOU).

Os decretos autorizaram o SBT a realizar “transferência indireta” e “modificação do quadro diretivo” das concessões em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.