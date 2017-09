Siemens monta centro de pesquisas de robótica na China

Frankfurt – O grupo industrial alemão Siemens informou nesta quinta-feira que está montando um centro de pesquisa de robótica na China, maior mercado mundial de robôs industriais.

O governo chinês disse que a robótica é uma prioridade estratégica, parte do esforço para incentivar a inovação tecnológica em sua indústria.

O centro de pesquisa da Siemens na Universidade de Tsinghua de Pequim se concentrará em mecânica combinada e eletrônica, colaboração entre humanos e robôs e a aplicação de inteligência artificial em controladores robotizados, segundo a empresa alemã.

“A Siemens está investindo fortemente no futuro da China e se associando com o país e muitos clientes no caminho da digitalização”, afirmou o diretor de tecnologia do grupo, Munand, Roland Busch.

A Siemens obtém cerca de 14 por cento das suas vendas da divisão de hardware e software de produção industrial digital, um de seus negócios que mais cresce. Suas outras empresas são dos ramos de energia, transporte e saúde.